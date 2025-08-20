Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

20.08.2025 17:49
Konya'da polis ve jandarma ortak operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da polis ve jandarma ekiplerinin ortaklaşa yaptığı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. 15 Ağustos Cuma günü Yunak ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı, ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonrası, bir şahsın evinin bahçesine kenevir bitkisi ektiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine adrese baskın yapıldı. Belirlenen şahsın evinin bahçesinde ve iş yerinde yapılan arama sonucunda, bin 100 gram kubar esrar, 354 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz pazar günü Halkapınar ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Halkapınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonrası bir kişinin izinsiz kenevir ekimi yaptığının tespit edilmesi üzerinde adrese yapılan baskında yapılan arama sonucunda 61 kök kenevir bitkisi, 96 gram kubar esrara el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Karatay ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karatay İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada ise bir kişinin mısır tarlasına izinsiz kenevir ekimi yaptığının tespit edilmesi üzerine yapılan çalışmada da 22 kök kenevir bitkisi, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 49 adet kurusıkı mermi ele geçirildi. 2 şüpheli ise gözaltına alındı. - KONYA

Kaynak: İHA

