Konya'da vincin zinciri koptu, işçi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Konya'da vincin zinciri koptu, işçi yaralandı

Konya'da bir binanın dış cam temizliği için kullanılan bir vincin zinciri koptu. Zincirin kopmasıyla birlikte vinç sepeti beton zemine düşmekten kurtulurken, içinde bulunan işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi tedavi altına alındı.

10.06.2024 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da bina dış cam temizliği için kullanılan bir vincin zinciri koptu. Zincirin kopmasıyla vinç üzerinde bulunan basınçlı stop sistemi devreye girerek vincin sepetinin beton zemine düşmesi engellenirken, vinçte bulunan işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Dedekorkut Mahallesi Çalık Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde bulunan 8 katlı binada dış cephe temizliği için sepetli vinç kuruldu. Yusuf Emre A. (23) vincin sepetine binerek cam temizliği için binanın üst katlarına çıktı. Burada temizliğe başlanılmasından kısa süre sonra vincin zinciri koptu. Vincin sepeti hızla aşağıya indiği sırada basınçlı stop sistemi devreye girerek sepetin beton zemine düşmesi engellendi. Sepette yaralanarak mahsur kalan Yusuf Emre A.'yı fark eden diğer mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından vincin sepeti kontrollü olarak aşağıya indirildi. Kazada yaralanan Yusuf Emre A., ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

İtfaiye, Konya, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Konya'da vincin zinciri koptu, işçi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Taraflar arasında misilleme savaşı başladı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Taraflar arasında misilleme savaşı başladı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:13:43. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da vincin zinciri koptu, işçi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement