Konya\'da Yangında Hayatını Kaybeden Çift Defnedildi

Konya'da tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Yangın, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi Çatak Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Basal (75) ile eşi Fatma Basal'ın (61) yaşadığı eve gelen yakınları yaşlı çiftten bir süre haber alamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaşlı çiftin meydana gelen küçük çaplı yangının oluşturduğu dumandan etkilenen yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Burada yapılan inceleme sonrası çiftin cansız bedeni, kaldırıldıkları Adli Tıp Kurumu morgundaki inceleme sonrası ailesine teslim edildi.

Ahmet Basal ile eşi Fatma Basal'ın cenazesi Dere Küçük Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi. - KONYA