Konya'da yapılan operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Konya'da yapılan operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Konya\'da yapılan operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bir kişinin tarihi eserleri satmak istediği bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonlarda Osmanlıca ve Arapça el yazması kitap, Roma dönemi parası ve bronz kase gibi tarihi eserler ele geçirildi. Diğer operasyonda ise bir araçta bulunan heykel, bronz sikke ve gümüş sikke gibi tarihi eserler ele geçirildi. Her iki operasyonla ilgili tahkikat devam ediyor.

16.05.2024 20:09
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Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde merkez Ulupınar Mahallesi'nde ikamet eden M.Ü.'nün (31) tarihi eser niteliğindeki eşya ve objeleri Çukurkent Mahallesi'nde satmak istediği bilgisi alınması üzerine ekipler harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, Çukurkent Mahallesi girişinde M.Ü.'ye ait aracı durdurdu. Yapılan aramada, Osmanlıca ve Arapça el yazması kitap, 2 Roma dönemi parası ve 1 bronz kase ele geçirildi.

Hüyük'teki diğer operasyonda ise, M.R.P. (27) ve M.E.'nin (26) tarihi eser niteliğindeki eşya ve objeleri satmaya çalıştığı istihbari bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Kıreli Mahallesinde durdurdukları araçta 4 heykel, 65 bronz sikke, 26 gümüş sikke ele geçirdi.

Her iki operasyonla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da yapılan operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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