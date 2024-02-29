Konya'da Yaya Otomobile Çarptı, Havada Takla Attı - Son Dakika
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Konya'da Yaya Otomobile Çarptı, Havada Takla Attı

Konya\'da Yaya Otomobile Çarptı, Havada Takla Attı

Konya'nın Meram ilçesinde, yeşil ışıkta yola aniden çıkan bir yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya havada takla atarak yere düştü. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, yayanın takla atma anı ve cep telefonunun metrelerce uzağa fırladığı görüldü. Yaralı yayaya çevredeki esnaf yardım ederken, kazaya tanıklık eden bir otomobil ise olay yerinden kaçtı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve durumunun hafif olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.02.2024 14:04  Güncelleme: 14:08
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Konya'da yola aniden çıkan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yayanın havada takla atarak yere düşmesi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Saitpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlara yeşil ışık yandığı sırada yola aniden çıkan M.E.K.'ye, M.M.Ö. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaya M.E.K. havaya fırlayarak yere düştü. Yayanın takla atma anı ve elindeki cep telefonunun metrelerce uzağa fırladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazadan hemen sonra çevredeki esnaf koşarak yaralı yayaya yardım ederken, kazaya tanıklık eden bir otomobil ise durmadan ilerledi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada M.E.K. şans eseri hafif bir şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da Yaya Otomobile Çarptı, Havada Takla Attı - Son Dakika

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