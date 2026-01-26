Yolcu minibüsü alev topuna döndü

Konya'da seyir halindeki yolcu minibüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen araç sürücüsünün yolcuları erken tahliye etmesi yaralanma ve can kaybının önüne geçti.

Yangın, Konya-Seydişehir kara yolu üzerinde, Seydişehir'den Konya'ya sefer yapan yolcu minibüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ilçeden Konya istikametine seyir halinde olan yolcu minibüsü Çavuş mevkii yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracın motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Yolcuların araçtan inmesinden kısa bir süre sonra alevler tüm minibüsü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında jandarma ekipleri, güvenlik gerekçesiyle Konya-Seydişehir kara yolunu bir süreliğine araç trafiğine kapattı. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yol, jandarma kontrolünde yeniden ulaşıma açıldı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için teknik inceleme başlatırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA