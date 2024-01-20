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Konya'da zemin katındaki dairede yangın paniği: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
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Konya'da zemin katındaki dairede yangın paniği: 1'i ağır 4 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde üç katlı binanın zemin katındaki dairede çıkan yangında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yangın, sabah saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi Yeşilkent Sitesinde meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya\'da zemin katındaki dairede yangın paniği: 1\'i ağır 4 yaralı
20.01.2024 - 20:46,
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Konya'da zemin katındaki dairede yangın paniği: 1'i ağır 4 yaralı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde üç katlı binanın zemin katındaki dairede çıkan yangında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yangın, sabah saatlerinde Alaylar 1 Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi Yeşilkent Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.'ye ait evde henüz tespit edilemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında, evde bulunan A.K., M.K., Y.K. ve V.A. yaralandı. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan V.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Konya'da zemin katındaki dairede yangın paniği: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika


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