Konya Derebucak'ta kaskına arı giren sürücünün çarptığı 75 yaşındaki yaya öldü - Son Dakika
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Konya Derebucak'ta kaskına arı giren sürücünün çarptığı 75 yaşındaki yaya öldü

Konya Derebucak\'ta kaskına arı giren sürücünün çarptığı 75 yaşındaki yaya öldü
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Konya'nın Derebucak ilçesinde, kaskının içine arı girdiği iddia edilen motosiklet sürücüsü, kontrolünü kaybederek 75 yaşındaki Abdullah Demirbaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü de devrilen motosikletten savrularak yaralandı.

Konya'nın Derebucak ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, kaskının içerisine arı girdiği iddia edilen sürücünün çarptığı 75 yaşındaki yaya hayatını kaybetti. Kazada motosiklet sürücüsü de yaralandı.

Kaza, Derebucak ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.Y. idaresindeki motosiklet trafik ışıklarında beklediği sırada sürücünün kaskının içerisine arı girdi. Yeşil ışığın yanmasının ardından yoluna devam etmek isteyen motosiklet sürücüsü, kaskının içerisindeki arıyla mücadele ettiği sırada kontrolünü kaybederek yoldaki 75 yaşındaki Abdullah Demirbaş'a çarparken, kendisi de devrilen motosikletten savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Abdullah Demirbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Abdullah Demirbaş'ın cenazesi, Derebucak ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Abdullah Demirbaş, Motosiklet, Derebucak, 3. Sayfa, Konya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya Derebucak'ta kaskına arı giren sürücünün çarptığı 75 yaşındaki yaya öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya Derebucak'ta kaskına arı giren sürücünün çarptığı 75 yaşındaki yaya öldü - Son Dakika
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