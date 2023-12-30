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Konya Ereğli'de çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Konya Ereğli'de çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan bir oto yıkamacının park alanında çıkan yangında bir otomobil ve minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Konya Ereğli\'de çıkan yangında 2 araç kullanılamaz hale geldi
30.12.2023 - 23:50,  Güncelleme: 23:58
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Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan yangında bir oto yıkamacının park alanında bulunan 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Hamidiye Mahallesi 90819 Sokakta bulunan bir oto yıkamacının park alanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, E.Ç.'ye ait oto yıkamacının park alanından alevler yükseldi. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alarak söndürdü. Yangında oto yıkamacının park alanında bulunan bir otomobil ve minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın bitişikte bulunan A.K.'ye ait oto tamirhanesine de sıçrarken burada da kısmen zarara neden oldu.

Yangınla ilgili kundaklama ihtimali üzerinde durulurken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA
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