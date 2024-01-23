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Konya Ereğli'de Ev Müştemilatında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Konya Ereğli'de Ev Müştemilatında Çıkan Yangın Söndürüldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Aydınlar Mahallesi'nde bulunan bir evin müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, soba kovası içerisinde bulunan ateşten sıçrayan kıvılcımların neden olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri yangını eve sıçramadan kontrol altına aldı ancak müştemilatta maddi hasar meydana geldi.

Konya Ereğli\'de Ev Müştemilatında Çıkan Yangın Söndürüldü
23.01.2024 - 17:57,
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Konya'nın Ereğli ilçesinde bir evin müştemilatında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Ereğli ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde bulunan Mustafa Sağkayaya ait müstakil eve ait müştemilatta çıktı. Edinilen bilgiye göre, soba kovası içerisinde bulunan ateşten sıçrayan kıvılcımlar müştemilatta yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını eve sıçramadan söndürdü. Yangın sonrası müştemilatta maddi hasar geldi. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Konya Ereğli'de Ev Müştemilatında Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika


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