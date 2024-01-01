Konya Ereğli\'de Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobil, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ereğli ilçesi Çömlekçi Mahallesi Hamdi Çağıran Alt Geçidi civarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Muhammet M. idaresindeki 01 BNK 96 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası araçta büyük çapta zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA