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Konya Ereğli'de Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Konya Ereğli'de Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Yangın, Çömlekçi Mahallesi Hamdi Çağıran Alt Geçidi civarında meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Konya Ereğli\'de Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
01.01.2024 - 09:28,
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Konya'nın Ereğli ilçesinde seyir halindeki otomobil, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ereğli ilçesi Çömlekçi Mahallesi Hamdi Çağıran Alt Geçidi civarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Muhammet M. idaresindeki 01 BNK 96 plakalı otomobil seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yapılan soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası araçta büyük çapta zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Konya Ereğli'de Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika


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