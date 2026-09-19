Konya Ereğli'de traktör 4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu, sürücü gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya Ereğli'de traktör 4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu, sürücü gözaltına alındı

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Konya Ereğli\'de traktör 4 yaşındaki çocuğun ölümüne neden oldu, sürücü gözaltına alındı
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Konya Ereğli'de bir çiftlik evinin avlusunda geri manevra yapan traktör, 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtı. Traktör sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çiftlik evinin avlusunda geri manevra yapan traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Ereğli ilçesi Barbaros Mahallesi 92824. Sokak üzerinde bulunan bir çiftlik evinin avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afganistan uyruklu 30 yaşındaki Mohammad Akbar T.'nin kullandığı traktör, geri manevra yaptığı sırada avluda bulunan 4 yaşındaki kendi çocuğuna çarptı.

Traktörün altında kalan çocuğu gören ev sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Baba gözaltına alındı

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Traktör sürücüsü Mohammad Akbar T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülerek gözaltına alındı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazanın meydana geldiği avluda ve traktör üzerinde detaylı inceleme yaptı. Küçük çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
Acil Durum3. SayfaGüncelEreğliKonyaSon Dakika

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