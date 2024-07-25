Konya Ereğli'de Yolcu Otobüsleri Karıştı, Kaza Sonucu Yaralanan Olmadı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde iki yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazası kimsenin burnu kanamadan atlatıldı.

Kaza, gece saatlerinde Konya Adana Kara yolu üzeri Ereğli ilçesi Türkmen Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 48 ABR 801 plakalı yolcu otobüsü ile M.A. yönetimindeki 34 SD 1021 plakalı otobüsün karıştığı kazada 48 plakalı otobüs refüje çıktı. Otobüste maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı. Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA