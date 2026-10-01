Konya İl Jandarma eylülde 40 bin 149 hesabı inceledi, 4 bin 942 hesaba işlem yaptı - Son Dakika
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Konya İl Jandarma eylülde 40 bin 149 hesabı inceledi, 4 bin 942 hesaba işlem yaptı

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Konya İl Jandarma eylülde 40 bin 149 hesabı inceledi, 4 bin 942 hesaba işlem yaptı
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Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, eylül ayı boyunca sanal devriyede 40 bin 149 sosyal medya hesabı ve URL adresini inceledi. Yasa dışı bahis ve müstehcen içerik paylaşan 4 bin 942 hesap hakkında işlem yapıldı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suç ve suçlulukla mücadele kapsamında yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde eylül ayı boyunca 40 bin 149 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. Çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis ve müstehcen içerik paylaşımları yaptığı belirlenen toplam 4 bin 942 hesap hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kanunların verdiği yetki çerçevesinde suç ve suçlulukla mücadele amacıyla internet ortamında sanal devriye aralıksız sürüyor. Bu çalışmada, son 1 ay içerisinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından açık kaynak araştırma faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 24 bin 554, TEM Şube Müdürlüğünce ise 15 bin 595 olmak üzere toplam 40 bin 149 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda 2 bin 499 yasa dışı bahis sitesi ile 2 bin 443 müstehcen içerikli paylaşım yapan site ve hesap olmak üzere toplam 4 bin 942 hesap hakkında işlem yapıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından yürütülen açık kaynak araştırmalarında farklı suç ve suç unsurlarına ilişkin paylaşımlar da tespit edildi. 64 terör örgütü propagandası yapmak, 2 tehdit ve hakaret, 7 trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, 10 bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık, 2 genel güvenliği tehlikeye sokmak, 1 Atatürk aleyhine işlenen suçlar, 1 Cumhurbaşkanına hakaret, 1 bilgi güvenliğini ihlal ve 13 diğer olay olmak üzere toplam 101 Açık Kaynak Araştırma Raporu (AKAR) düzenlendi. Hazırlanan raporların ilgili adli makamlara birimlere gönderildiği bildirildi.

Kaynak: İHA
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