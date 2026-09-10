Konya Karapınar'da boş arazide çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Konya'nın Karapınar ilçesinde boş arazide kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın paniğe neden oldu. Fevzipaşa Mahallesi'ndeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki çardak ve evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Konya'nın Karapınar ilçesinde boş arazide kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu.
Yangın, ilçeye bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde ormanlık alanın arka kısmında bulunan boş arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede çevrede endişeye neden oldu. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahale etmesiyle çevrede bulunan çardaklara ve evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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