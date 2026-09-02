Konya Karapınar'da kalp krizi geçiren 83 yaşındaki hasta hava ambulansla sevk edildi
Konya'nın Karapınar ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 83 yaşındaki K.B.'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hasta, ileri tetkik ve tedavi için 112 Acil Sağlık ekiplerinin talep ettiği hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.
Konya'nın Karapınar ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 83 yaşındaki hastanın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hasta, hava ambulansıyla Konya'ya sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, K.B. (83), göğüs ağrısı şikayeti üzerine Karapınar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından hastanın kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Bunun üzerine K.B.'nin ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi amacıyla Konya'ya sevk edilmesine karar verildi. Hastanın sağlık durumunun göz önünde bulundurulmasıyla 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hava ambulansı talep edildi. Kısa sürede Karapınar Devlet Hastanesi'ne ulaşan hava ambulansı, 83 yaşındaki hastayı alarak Konya'ya sevk etti.
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