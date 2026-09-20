Konya Karatay'da çarpışan iki otomobilden Tofaş hurdaya döndü, 3'ü ağır 4 yaralı var - Son Dakika
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Konya Karatay'da çarpışan iki otomobilden Tofaş hurdaya döndü, 3'ü ağır 4 yaralı var

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Konya Karatay\'da çarpışan iki otomobilden Tofaş hurdaya döndü, 3\'ü ağır 4 yaralı var
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Konya Karatay'da iki otomobilin karıştığı kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı; çarpışma sonrası Tofaş marka otomobil kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekiplerince Konya Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KONYA (İHA) – Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Kazada Tofaş marka otomobil hurdaya döndü.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi ile Adana Çevre Yolu Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ö. idaresindeki 42 SC 970 plakalı Tofaş marka otomobil ile E.Z. yönetimindeki 42 EM 061 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkiyle O.Ö., E.Z., M.Ç. ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA
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