Konya Karatay\'da kontrolden çıkan Tofaş refüje çarptı, 4 kişi yaralandı

Konya'da kontrolden çıkan Tofaş otomobil refüje çarparak hurdaya dönerken, araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 34 NB 065 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü H.K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçta sıkışan yaralılar çıkartıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.