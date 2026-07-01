Konya Kulu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 103 Gözaltı

Konya'nın Kulu ilçesinde son 6 ayda 4 araçta yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 103 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 6 ayda suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik icra edilen faaliyetlerde 4 araçta arama yapıldı. Aramalarda 38 bin 510 adet hap, 300 ml sentetik hap, 2 bin 36 gram bonzai yapımında kullanılan uyuşturucu madde, 22 bin 349 adet sentetik hap, 60 bin 879 adet sentetik ecza, 126 bin 750 lira ele geçirildi.

İlçede yapılan diğer çalışmada da 821 bin 81 gram uyuşturucu emdirilmiş tütün, 14 gram esrar, 2.3 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonlarda "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 29 şahsa, "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak" suçundan 74 şahsa adli işlem yapıldığı öğrenildi. - KONYA