Konya\'nın Kulu ilçesinde trafik kazası: 1 yaralı

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Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.10 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Düden Gölü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.V.D. (43) idaresindeki 42 GF 106 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki taşların üzerine devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı H.V.D. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA