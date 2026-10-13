Konya Selçuklu'da 5 yıldır aranan cinsel istismar firarisi jandarmaca yakalandı - Son Dakika
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Konya Selçuklu'da 5 yıldır aranan cinsel istismar firarisi jandarmaca yakalandı

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Konya'da çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıldır aranan firari şahıs, jandarmanın Selçuklu ilçesinde düzenlediği operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli cezaevine gönderildi.

Konya'da "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 5 yıldır aranan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Konya İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı çalışmalar sonucunda "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan 2021 yılından bu yana aranan D.Y.'nin Selçuklu ilçesinde olduğu tespit edildi. Adresi tespit edilen şahsın yakalanması için jandarma düğmeye bastı. Operasyonda 5 yıldır aranan firari D.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Konya Selçuklu'da 5 yıldır aranan cinsel istismar firarisi jandarmaca yakalandı - Son Dakika
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