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Konya Seydişehir'de Kargo Kamyoneti Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Konya Seydişehir'de Kargo Kamyoneti Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan kargo kamyonetinin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak yağıştan dolayı kayganlaşan yol gösteriliyor. Olay yerine trafik polisi, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya Seydişehir\'de Kargo Kamyoneti Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
23.01.2024 - 12:16,
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan kargo kamyonetinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Seydişehir-Konya karayolunun 23. kilometresi Çavuş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüp G. idaresindeki 01 ACD 880 plakalı IVECO marka PTT Karo aracı, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine trafik polisi, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan İbrahim Kaplan olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücüsü Eyüp G. ise ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden İbrahim Kaplan'ın cenazesi de yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Konya Seydişehir'de Kargo Kamyoneti Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya Seydişehir'de Kargo Kamyoneti Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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