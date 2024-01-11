Konya\'ya gezmek için gelen 3 genç, kapkaç yaparak çaldıkları telefonu satmak isterken yakalandı

Konya'ya gezmek için gelen ve paraları bitince bir kadının cep telefonunu kapkaç yaparak çalıp kaçan 3 genç, çaldıkları telefonu satmak isterken yakalandı.

Akşehir ilçesinden Konya'ya gezmeye gelen Fazıl İ. (18), Muhammet A. (22) ve Ramazan Ç. (19) bir süre gezdikten sonra paralarının bitmesi üzerine Konevi Mahallesinde yürüyen bir kadının elindeki telefonu kapkaç yaparak kayıplara karıştı. Olayın polise bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahısların kaçmış olduğu değerlendirilen güzergahlar üzerinde 12 kilometrelik mesafede, 47 adet iş yeri güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelendi. Kapkaç olayını gerçekleştiren şahısların cep telefonunu satabileceği iş yerlerini araştıran ekipler, şüphelileri telefonu satmak isterken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan cep telefonu polis ekiplerince sahibine teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA