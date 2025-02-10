Konyaaltı Belediyesi'nden Eğitim Kurumları Kantinlerine Denetim - Son Dakika
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Konyaaltı Belediyesi'nden Eğitim Kurumları Kantinlerine Denetim

Konyaaltı Belediyesi\'nden Eğitim Kurumları Kantinlerine Denetim

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, eğitim kurumlarının kantinlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimlerini artırdı. Denetimler sırasında tarihi geçmiş ve hijyenik olmayan ürünler imha edilirken, işletmelere idari yaptırımlar uygulanıyor.

10.02.2025 12:26  Güncelleme: 12:29
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Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisindeki eğitim kurumlarının kantinlerinde denetim yapmaya devam ediyor. Denetim sırasında tespit edilen tarihi geçmiş ve hijyenik olmayan ürünler imha edilirken, işletme sahiplerine de 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre idari yaptırım uygulanıyor.

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde yer alan eğitim kurumlarının kantinlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Öğretmen ve öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde beslenmesi için yapılan bu denetimler, hijyen ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik yapılıyor. Denetimde, satılan gıda maddelerinin sağlık şartlarına uygunluğu, ürünlerin son kullanma tarihleri ve iş kantinlerin ruhsatları denetleniyor. Ekipler denetim sırasında işletmelere sağlık yönetmeliği, hijyen ve genel kurallar hakkında bilgiler de veriyor. Zabıta ekipleri, eylül ve şubat aylarında halk sağlığı için yaptığı denetimlerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca idari yaptırımlar yapıyor.

Amaç öğrenci sağlığı

Öğrencilerin sağlığına büyük önem verildiğini kaydeden ekipler, çocukların sağlıklı beslenmesinin, sağlıklı geleceği de beraberinde getireceğini vurguladı. Ayrıca ekipler, bu kapsamdaki denetimlerini düzenli olarak sürdüreceklerini ve kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağını da belirtti. Amaçlarının öğrenci sağlığını tehlikeye atacak hiçbir duruma müsamaha göstermemek olduğunun da üzerinde duran Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Konyaaltı Belediyesi'nden Eğitim Kurumları Kantinlerine Denetim - Son Dakika

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