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Kopan tır tekerinin çarpması sonucu vefat eden kız son yolcuğuna uğurlandı

ANKARA - Ankara'da fırlayan TIR tekerinin çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki kız son yolcuğuna uğurlandı.

Elmadağ ilçesi Soğukpınar Caddesi'nde dün meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan, M.Ç. idaresindeki TIR'dan kopan tekerin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, vefat eden Erarslan için ilçede yer alan İstasyon Cami'sinde cenaze namazı kılındı. Genç kızın cenazesi namazın ardından Yenimahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Erarslan'ın cenazesinde ailesi, yakınları ve arkadaşları yer aldı.