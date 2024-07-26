Köpeğin ısırdığı alkollü adam, yüzünden yaralandı: Polis ekiplerine direndi - Son Dakika
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Köpeğin ısırdığı alkollü adam, yüzünden yaralandı: Polis ekiplerine direndi

Antalya'da alkol aldıkları sırada arkadaşına ait köpeğin saldırısına uğrayan bir adam yüzünden yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşatan adam, ters kelepçe takılarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından köpeğin daha önce bir kız çocuğuna da saldırdığı ortaya çıktı.

26.07.2024 00:21
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Köpeğin ısırdığı alkollü adam, yüzünden yaralandı: Polis ekiplerine direndi

Olayı duyup gelen adamın ağabeyi kardeşine birisinin saldırdığını zannedip kimin yaptığını öğrenmek için ortalığı birbirine kattı

Polise direnen yaralı adam ters kelepçe takılarak hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'da alkol aldıkları sırada arkadaşına ait köpeğin saldırısına uğrayan şahıs yüzünden yaralandı. Polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşatan şahıs ters kelepçe ile etkisiz hale getirilerek ambulansa bindirildi. Mahallede bir kız çocuğunun da birkaç gün önce aynı köpeğin saldırısından son anda kurtulduğu öğrenildi.

Olay, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 2002 sokak üzerinde meydana geldi. Mahalleden bir arkadaşı ile birlikte işyerinin önünde alkol almaya başlayan Murat E., arkadaşına ait Rodwider cinsi köpeğin saldırısına uğradı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine yüzünde derin diş izleri oluşan Murat E. için olay yerine ambulans yönlendirildi.

Sağlık ekiplerine direndi

Murat E.'nin alkolünde etkisiyle agresif ve saldırgan hareketleri nedeniyle sağlık ekipleri Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerden destek istedi. Bu sırada Murat E.'yi saldırısına uğradığı köpeğin sahibi olan arkadaşı sakinleştirmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de zorluk çıkaran şahsı sakinleştirmek kolay olmadı. Olaydan haberi olan Murat E.'nin abisi kardeşine birisinin saldırdığı düşüncesi ile olayı kimin yaptığını öğrenmek için ortalığı bir birine kattı.

Ters kelepçe ile etkisiz hale getirildi

Murat E.'yi zapt etmekte zorlanan polis ekipleri bölgeye destek ekip talebinde bulunması üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile şahıs ters kelepçe ile etkisiz hale getirildi. Kelepçeli olarak ambulans alınan Murat E.' olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Köpeğin sahibi olduğu öğrenilen şahıs ve Murat E.'nin abisi ise ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Birkaç gün öncede bir kıza saldırmış

Aynı köpeğin birkaç gün önce kendi kızına da saldığını belirten Evren Küçük isimli mahalle sakini, "Burada alkol alıyorlardı. Bir gürültü geldi, baktık suratında derin bir iz var, yüzünden kanlar akıyor. Annesine ve ambulansa haber verdik. Birkaç gün önce benim kızım gelmiş buraya ona da saldırmış. Son anda kendini zor kurtarmış" dedi. Bir başka mahalle sakini ise Murat E.'nin eline aldığı bir sopa ile köpeğe vurduğunu belirterek, "Köpek saldırdı ama sahibi köpek yapmadı demir kesti diyor. Annesi de gördüğünü söyledi ama ne olduğunu o da bilememiş" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Antalya, Hayvan Hakları, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köpeğin ısırdığı alkollü adam, yüzünden yaralandı: Polis ekiplerine direndi - Son Dakika

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