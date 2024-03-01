Köpeğin ısırdığı çocuk ağır yaralandı
Kayseri'de köpeğin ısırması sonucu başından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı
KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde köpeğin başından ısırdığı çocuk ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bağlı köpeğin yanına giden Yakup A.'ya köpek saldırdı. Talihsiz çocuk köpeğin başından ısırması sonucu ağır yaralanırken, ailesinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tedavisinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Yakup A., tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Saldırgan köpekte belediye ekipleri tarafından götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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