Köpek Çalındı Zannedildi, Kurtlar Tarafından Parçaladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Köpek Çalındı Zannedildi, Kurtlar Tarafından Parçaladı

Geniş Video İzle

Sakarya'da bir ailenin çalındı zannettiği köpeği, güvenlik kamerasında kurtlar tarafından parçalandı.

11.11.2024 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalındı zannedilen köpek, kurtlar tarafından parçalandı: O anlar kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde bahçelerinde beslediği köpeğin çalındığını düşünen aile, güvenlik kamerasından iki kurdun köpeği parçaladığını izleyince şoke oldu.

Kuzuluk Mahallesi Namazgah Caddesi üzerindeki evlerinin bahçesinde köpek besleyen Baş ailesi, sabah saatlerinde yemek vermek için bahçeye çıktıklarında yavru köpeği yerinde bulamadı. Köpeklerinin çalındığını düşünen aile, güvenlik kamerasında iki kurdun 6 aylık yavru köpeği kaçırıp parçaladığını görünce şoke oldu. Dehşeti kameradan gördüklerini belirten Sevgi Baş, "Sabah kalktım, tavukların ve köpeğin yemeklerini verecektim. Baktım köpek yok. Tasmasını hiçbir zaman çıkarmazdı. Eşim, 'Köpeklerin peşine gitmiştir, gelir' dedi. Oğlum kamerayı açınca gördük. İki tane kurt, yuvasından çıkaramadılar. Yoldan araba geçince kurtlar fındıklığa kaçtı. Köpeğimiz kulübeden çıkınca de geri gelip götürdüler. Mücadele etmiş ama kendini kurtaramamış" dedi.

"Mahalleye kurtların bırakıldığını duyduk"

Köpeği yeni sahiplendiklerini aktaran Emirhan Baş, "Altı aylık yavruydu. Bölgede bir buçuk ay karşı komşumuzun köpeğine de kurtlar saldırmıştı. Bir gece önce de bir komşumuzun iki köpeğini aldılar. Kurt olup olmadığı belli değildi. Bizimkinde ise kamerada iki kurdun gelip, alıp götürdüğünü gördük. Mahalleye kurtların bırakıldığını duyduk. Kim bıraktıysa bilsin ki hayvanlarımız tehlikede" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Sakarya, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köpek Çalındı Zannedildi, Kurtlar Tarafından Parçaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç serbest bırakıldı
17:27 Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti
17:14 Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum Serdar Ortaç: Topluma kötü örnek oldum
17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
08:51 Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi Mezarlıkta bir kadın çırılçıplak halde duş alırken görüntülendi
08:21 İbrahim Tatlıses’ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur’a zehir zemberek sözler İbrahim Tatlıses'ten 40 yıllık dostu Metin Cantimur'a zehir zemberek sözler
07:58 İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren ’ithal işçi’ talebini hükümete iletti İşçi açığı 1 milyonu aştı, işveren 'ithal işçi' talebini hükümete iletti
07:32 İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı Müsavat Dervişoğlu duyurdu İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı? Müsavat Dervişoğlu duyurdu
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
03:16 CHP’li Maltepe Belediyesi’nde grev kararı alındı CHP'li Maltepe Belediyesi'nde grev kararı alındı
00:46 Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi çevredekileri rahatsız eden alkollü yolcuyu vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 18:39:03. #1.13#
SON DAKİKA: Köpek Çalındı Zannedildi, Kurtlar Tarafından Parçaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.