Köpek Kurtarıldı, İşçiler Sahiplendi

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın duvarı arasına sıkışan köpek, yapılan müdahale ile kurtarılarak işçiler tarafından sahiplenildi.

Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın duvarında köpeğin sıkıştığını fark eden işçiler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kısa sürede müdahalede bulunarak köpeği bulunduğu yerden sağlıklı bir şekilde çıkardı. Kurtarma çalışmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen köpeğin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı öğrenildi. Köpeğin durumundan etkilenen fabrika çalışanları, hayvana sahip çıkma kararı aldı.

İşçiler, köpeğin artık fabrikanın bir parçası olduğunu belirterek, onunla ilgileneceklerini ve ihtiyaçlarını karşılayacaklarını ifade etti. - BATMAN