Köpek Saldırısı: 37 Keçi Telef Oldu - Son Dakika
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Köpek Saldırısı: 37 Keçi Telef Oldu

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Antalya'da hayvan ağılına ikinci kez köpek saldırısı: 37 keçi telef oldu, 500 bin lira zarar.

19.02.2025 10:50
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Bir ayda ikinci kez köpekler ağılına saldırdı, bu kez 37 küçükbaş hayvan telef oldu

3 gün önce aldığı keçileri köpekler tarafından telef edildi

ANTALYA - Antalya'da hayvancılıkla uğraşan Ali Özden'e ait ağılda bulunan küçükbaş hayvanlar 1 ay içerisinde ikinci kez köpek saldırısına uğradı. Daha önce 25 hayvanı zarar gören Özden'in bu kez 3 gün önce aldığı ve sigorta işlemleri tamamlanmayan 37 küçükbaş hayvanı telef oldu.

Manavgat'ın Aşağı Işıklar Mahallesi'nde 25 Ocak 2025 tarihinde Ali Özden'e ait keçilerin bulunduğu ağıl, sokak köpeklerinin saldırısına uğramış, ağıla giren köpekler 25 keçiye zarar verirken, keçilerden 10 tanesi telef oldu, 15 keçi ise vücutlarının değişik yerlerinden yaralanmıştı. Bu olayın üzerinden 1 ay bile geçmeden aynı ağıl yine köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpekler ikinci kez ağıla saldırdı

Ağıla saldıran köpekler, ağıldaki keçilerden 37 tanesinin telef olmasına neden oldu. Ağılda telef olan keçilerin 3 gün önce alındığını belirten Özden, sigorta işlemlerinin henüz tamamlanmadığı belirterek yaşadıkları karşısında çaresizlik içinde telef olan keçilerini iş makinesiyle kazdığı çukura gömdü. Özden'in zararının 500 bin liranın üzerinde olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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