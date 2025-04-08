Köpek Saldırısına Uğrayan Kadın Korku Dolu Anlarını Anlattı - Son Dakika
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Köpek Saldırısına Uğrayan Kadın Korku Dolu Anlarını Anlattı

Ankara'da otobüse yetişmeye çalışırken iki köpek tarafından saldırıya uğrayan genç kadın, yaşadığı korkunç anları ve psikolojik travmasını dile getirdi. Eşinin köpekler tarafından yaralanması sonrası, çift olayın sorumlularından hukuki olarak şikayetçi olduklarını açıkladı.

08.04.2025 00:32
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Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın korku dolu o anları anlattı

Başkentte köpeklerin saldırısında yaralanan kadın: "Köpek sesi duymak istemiyorum, en ufak bir seste dahi eve köpek girdi sanıyorum"

ANKARA - Ankara'da sahipli olduğunu iddia ettiği iki köpeğin saldırısında yaralanan genç kadın, "Otobüse yetişmek için koşunca bana saldırdılar. Çok mücadele ettim. Bacaklarımdan ısırıldım. Psikolojik olarak çok yıprandım. Köpek sesi duymak istemiyorum. En ufak bir seste dahi eve köpek girdi sanıyorum" dedi.

Olay, 5 Nisan sabahı Elmadağ ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, otobüse binmek için evinden çıkan Halime Dönmezbilek'e sahipli olduğu ileri sürülen iki köpek saldırdı. Saldırı nedeniyle bacaklarında derin ısırık izleri oluşan Dönmezbilek, o sırada durumu fark eden bir komşusunun müdahalesiyle saldırıdan kurtarıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Dönmezbilek yaşadığı psikolojik travma nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade etti. Eşine saldıran köpeklerin A.D. isimli bir kişiye ait olduğunu iddia eden Mesut Dönmezbilek ise karşı tarafın suçlamaları kabul etmediğini, köpeklerin kendilerine ait olmadığını ve sadece beslediklerini söylediklerini belirtti. Yaşadıkları durumdan ötürü zor zamanlar geçirdiklerini söyleyen Dönmezbilek çifti, olayın sorumlularından şikayetçi olduklarını ve hukuk mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini dile getirdi. Öte yandan köpeklerin saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Köpek sesi duymak istemiyorum, en ufak bir seste dahi eve köpek girdi sanıyorum"

Olayla ilgili konuşan Halime Dönmezbilek, "Olayın olduğu gün otobüse binmek için durağa gidecektim. Yanıma sahipli olduğunu düşündüğüm iki köpek yaklaştı. Bakımlı köpeklerdi. Tedirgin olmadan onlara iyi davranmaya başladım ve uzaklaşmalarını istedim. Yaklaşmaya başladıklarında da korkmaya başladım. Otobüse yetişmek için koşunca bana saldırdılar. Çok mücadele ettim. Bacaklarımdan ısırıldım. Bağırmaya başladım. Binadan bir komşumuz yardımıma koştu. Kalıcı bir hasar yok bedenimde ama psikolojik olarak çok yıprandım. Köpek sesi duymak istemiyorum. En ufak bir seste dahi eve köpek girdi sanıyorum. Bu yüzden çok yoruldum. Köpeklerin sahibi olduğunu düşünüyorum. Sahibi bunu inkar ediyor ama ilk başta kabul etti. Eğer onlara ait değilse de belediyeden şikayetçiyim. Tedavim iki hafta daha sürecek ve doktorum kuduz olma ihtimalimin olduğunu söyledi. Günlük hayattaki işlerimi yapmakta ve özel ihtiyaçlarımı gidermekte çok zorlanıyorum" dedi.

"Köpekler de hala etraftaydı ve insanlar yaklaşamıyordu"

Psikolojik olarak çok yıprandıklarını dile getiren Mesut Dönmezbilek, "O gün birisi beni aradı ve eşimin köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi. Çok telaşlandım. Gittiğimde eşim kendisini kurtaran adam ile araç içinde bekliyordu. Köpekler de hala etraftaydı ve insanlar yaklaşamıyordu. O sırada evimizin arkasındaki hobi bahçesinden bir adam köpeklere seslendi ve köpekler o yöne doğru gitti. Köpeklerin sahibi olduklarını düşündüm. Olaydan haberleri yoktu. Köpeklerin kendilerine ait olduklarını söylediler. Olayı anlatınca ise sadece beslediklerini ve kendilerine ait olmadıklarını söylediler. Ben de neden tasmalı olduklarını sordum. Bana, 'Ne istiyorsanız yapın' diye cevap verdiler. Burada bir ihmal olduğunu düşünüyorum. Köpekler cins köpek. Çoğu kişi cins köpek olduğunu söyledi. Profesyonel kişiler tarafından bakılmadıkları sürece aşırı saldırgan olabileceklerini belirttiler. Eşimin kurtulmasının büyük bir şans olduğunu söylediler. Bu köpeklerin başıboş şekilde sokaklara bırakılmamasını ve yetkililerden denetime tabii tutulmasını istiyorum. Bu hayvanların kontrol altından tutulması gerektiğini düşünüyorum. Sorumlulardan şikayetçiyiz. Psikolojimiz bozuldu. Eşimin artık sokağa tek başına çıkması imkansız. Çok etkilendi olaydan. Vücudunda da yaralar var. Olayın takipçisi olacağız. Karşı taraf hiçbir şekilde bize dönüş yapıp özür dilemedi. Bizim yalan söylediğimizi iddia ediyorlar. Doktor raporlarımız elimizde, şikayetçiyiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Köpek Saldırısı, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Köpek Saldırısına Uğrayan Kadın Korku Dolu Anlarını Anlattı - Son Dakika

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