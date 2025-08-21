Köpek Saldırısında 11 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahipli köpeğin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Yunus Aksoy'un hayatı kabusa döndü. Omzundaki eti kopan, sırt ve kalçasından ısırılan küçük çocuğun sağ kolu felç kaldı. Hastanede tedavisi süren Yunus'un ailesi ise ilgisizlikten şikayet ederek adalet talep ediyor.

Olay, 25 Temmuz Cuma günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının evinin önünde top oynadıktan sonra bisikletiyle eve dönmek isteyen Yunus Aksoy'a sahipli bir köpek saldırdı. Köpek, kaçmaya çalışan çocuğu önce kalçasından, ardından sırtından ve son olarak da omzundan ısırdı. Omzundaki et parçası kopan ve ağır yaralanan Yunus, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne, ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren çocuğun enfeksiyon riski bulunduğu öğrenildi.

"O köpek yüzünden kolum felç durumda"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan 11 yaşındaki Yunus Aksoy, "İlk önce arkadaşımla camide buluştuk. Arkadaşım bana 'evimizin önüne gidelim ve orada top oynayalım' dedi. Sonra bisikletlere binerek arkadaşımın evinin önüne gittik. Orada 10-15 dakika top oynayınca geç oldu ve annem merak eder diye eve gidecektim. Bisikletime bindim ve köpekle göz göze geldik. Köpek bir anda üzerime koşmaya başladı. Ben de korkudan koştum. Sonra köpek beni ilk önce kalçamdan, sonra sırtımdan en sonra da omzumdan kaptı. Omzumdaki etimi aldı. Orada bir tane teyze vardı, o beni kurtardı. Kıyafetimle yara aldığım yere baskı yaptılar ve ambulansı aradılar. O köpek yüzünden sağ kolum felç durumda. Durumum çok kötü. Sadece tek elimi kullanabiliyorum. Sağ elimi kullanıyordum, köpek de sağ elimi ısırdı. Okul başladığında nasıl yazacağım, nasıl kitap açıp okuyacağım bilmiyorum" dedi.

"Bir baba olarak yıkılmış durumdayım, ilgilenen olmadı"

Yunus Aksoy'un babası 50 yaşındaki Salim Aksoy ise, "O gün arkadaşım beni aradı, 'Salim ağabey senin çocuğu köpek ısırdı' dedi. Buradan koşarak gittim. İlk olarak Çarşamba Devlet Hastanesi'ne getirdiler. Orada gördüm çocuğumu perişan oldum. Çocuğum sağ kolunun üst tarafı komple parçalanmış. Kemiği yerinden çıkarmış. Yıkıldık ve olayın yaşandığı günden bugüne kadar hala hastanelerdeyiz. 2 ameliyata girdi. 1 ay oldu ve benim çocuğum ölebilirdi. Kimse bizimle ilgilenmedi. Şikayetçi olduk. Süreç devam ediyor. Doktora gittik ve enfeksiyon tehlikesi var. Çocuk yarım saat, 1 saat uyuduktan sonra sıçrıyor. 'Bırak beni' diye bağırmaya başlıyor. Ailecek zor durumdayız, ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

Aksoy, tedavi sürecinde oğlunun aşırı antibiyotik nedeniyle böbrek ve karaciğerinde hasar oluştuğunu da belirterek, "Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorlar olmasa çocuğumuz enfeksiyondan ölebilirdi. Şimdi tek isteğimiz adaletin sağlanması" şeklinde konuştu. - SAMSUN