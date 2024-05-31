Köpek saldırısından kaçarken duvardan atlayan çocuk bacağını kırdı - Son Dakika
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Köpek saldırısından kaçarken duvardan atlayan çocuk bacağını kırdı

Muş'ta arkadaşlarıyla top oynarken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk, korkup duvardan atlayarak bacağını kırdı. Ailesi, köpeklerin toplatılmasını ve sahipsiz hayvanlar konusunda çözüm bulunmasını istiyor.

31.05.2024 00:31
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Köpek saldırısından kaçarken duvardan atlayan çocuk bacağını kırdı

Muş'ta sahipsiz köpeğin saldırısından kaçarken bacağı kırılan çocuk, köpeklerin toplanmasını istedi

MUŞ - Muş'ta arkadaşları ile sokakta top oynadığı esnada köpek saldırısına uğrayan çocuk, korkup kaçarken duvardan atlayarak bacağını kırdı.

Hürriyet Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 9 yaşındaki Muhammet Hamza Eşim, kuzeni ile evin önünde top oynadığı esnada aniden sahipsiz köpek saldırına uğradı. Panikleyerek köpeğin saldırmasından kaçarken evinin önünde bulunan duvardan atlayan Eşim'in sol bacağının kaval kemiği kırıldı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan Eşim ameliyat oldu.

Taburcu olduktan sonra eve gelen Eşim ve ailesi, sahipsiz köpeklere bir an önce çözüm bulunmasını istiyor. Sokakta köpek saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Muhammet Hamza Eşim, köpeklerin bir an önce toplatılmasını isteyerek, "Benle kuzenim dışarıda oyun oynuyorduk. Köpek bana saldırdığı için kaçtım ve duvardan atladım. Sonra oradaki esnaf geldi köpekleri kovdu. Yükseklikten atladığım için bacağım kırıldı. Ambulansı çağırdılar, sonra hastaneye gittik. Köpek saldırdığında çok korktum. Okula giderken köpeklerden korkuyoruz, köpeklerin toplatılmasını istiyoruz. Bu köpeklere bir çare bulunsun. Ameliyat oldum ve ayağımı alçıya aldılar. Çok ağrıyor" dedi.

Saldırıya uğrayan ve bacağı kırılan 9 yaşındaki Muhammet Hamza Eşim'in babası Nurullah Eşim ise "Pazar günü çocuğum dışarıda oynarken köpek saldırısına uğradı. Kaçarken yükseklikten atladığı için bacağındaki kaval kemiği kırıldı. Ameliyat oldu. Ameliyatı bir saat sürdü. Şimdi evde yatıyor. Sahipsiz hayvanlara bir çare bulunmasını istiyoruz. Bu köpeklerden dolayı vatandaşlar rahat gezemiyor. Köpeklerden dolayı çocukların okula gidemediği bir dönemdeyiz. Başkasının çocuklarının da böyle olmasını istemiyoruz. Bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Acilen bu sahipsiz köpeklere bir çare bulunmasını istiyoruz. Köpeklerin toplatılmasını talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Köpek saldırısından kaçarken duvardan atlayan çocuk bacağını kırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köpek saldırısından kaçarken duvardan atlayan çocuk bacağını kırdı - Son Dakika
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