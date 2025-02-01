Köpekler Çiftçinin 26 Gebe Hayvanını Telef Etti - Son Dakika
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Köpekler Çiftçinin 26 Gebe Hayvanını Telef Etti

Köpekler Çiftçinin 26 Gebe Hayvanını Telef Etti

Mersin'de köpeklerin saldırısıyla bir çiftçinin 26 gebe hayvanı telef oldu, bazıları da yaralandı.

01.02.2025 14:19
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Mersin'in Silifke ilçesinde köpekler bir çiftçinin gebe olan 26 hayvanını telef etti, bir çoğunu da yaraladı. Bölgede sürü olarak gezen köpeklerin geçtiğimiz haftada 2 Rus turiste saldırıp yaraladığı öğrenildi.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi Çayır mevkiinde meydana geldi. Bölgede çiftçilikle uğraşan 65 yaşındaki Ali Mavili'nin küçükbaş hayvan sürüsüne köpekler saldırdı. Köpeklerin saldırdığı gebe hayvanlardan 26'sı telef oldu bazıları da yaralandı. Son günlerde köpeklerin bölgeye sürü halinde geldiğini aktaran Mavili, sorunun çözülmesi için yardım istedi.

Bugün sabah yine hayvanları saldıklarını anlatan Ali Mavili, 5-6 köpeğin kovaladığını bu kez hayvanları toplamaya çalıştıklarını kaydetti. İkinci bir sefer de köpeklerin evin önüne kadar geldiğine değinen Mavili, dün de köpeklerin geldiğini saldırmadan kovaladıklarını ifade etti.

Mavili," Köpekler bizi mahvetti, 26 tane yavrulayacak hayvanımızı telef etti, 1 yıllık emeğimiz gitti. Ova da grup ve sürü halinde hayvanlara saldırıyorlar. Bir hafta önce de 2 Rus'a saldırmış. Atlarla gezenler gelmeseymiş, onları da benim hayvanlar gibi telef olacakmış. Bu sokak hayvanlarına kim sahip çıkacak, bize kim yardım edecek" dedi.

26 hayvanın gebe olduğuna dikkat çeken Mavili, keçilerinin cinsinin genelde üçüz yavrular dünyaya getiren türden olduğunu dile getirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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