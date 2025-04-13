Köpeklerden Kaçan Üniversite Öğrencisi Otomobilin Çarpmasıyla Hayatını Kaybetti

Köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız kurtarılamadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da başıboş sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa- Mardin yolu üzerinde yer alan Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nin önünde yaşandı. İddiaya göre, otobüsten inen 3 kız arkadaş, Harran Üniversitesi karşısında kaldıkları yurda gitmek isterken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Can havliyle yola atlayan kızlardan Sevda Özkaya (27), plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Üniversite için Şırnak'tan Şanlıurfa'ya geldiği öğrenilen genç kızın Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan cenaze, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.