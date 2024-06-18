Köprüde intihara kalkışan şahıs polisler tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Köprüde intihara kalkışan şahıs polisler tarafından kurtarıldı

Aksaray'da alkol aldıktan sonra köprülü üst geçide çıkarak intihara kalkışan bir şahıs, devriye gezen polis ekipleri tarafından ikna edilerek kurtarıldı. Polisler, şahsı dakikalarca ikna etmeye çalıştıktan sonra sağlık ekiplerini çağırdı. İlk başta reddeden şahıs, daha sonra tekrar intihar etmek istediğini söyleyince polisler, onu hem intihardan vazgeçirdi hem de tedavi olmaya ikna etti. Alkol düzeyi yüksek olan şahıs, hastanede tedavi altına alındı.

18.06.2024 23:55
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Köprüde intihara kalkışan şahsı devriye gezen polisler ikna etti

AKSARAY - Aksaray'da alkol aldıktan sonra köprülü üst geçide çıkıp intihara kalkışan şahsı, devriye gezen polis ekipleri ikna ederek kurtardı.

Olay, E90 karayolu Kapadokya Bulvarında bulunan Sanayi Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolundaki trafik akışını kontrol etmek amacıyla devriye gezen polis ekibi köprülü kavşaktan geçtiği esnada bir şahsın bariyerleri aşarak köprünün demirlerine çıktığını fark etti. Ekipler, köprüden atlamaya çalışan şahsı ikna etmeye çalıştı. Alkol aldığını belirten İ.Ç.'nin ikna etmek için polisler dakikalarca dil döktü. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerini ilk önce reddeden şahıs, tekrar intihar etmek istediğini söyleyince, trafik polisleri, "Değer mi? Yani hiç değer mi?" diyerek şahsı hem intihardan vazgeçirdi hem de tedavi olmaya ikna etti. Polislerden ambulansa kadar eşlik etmelerini isteyen şahıs köprüden indirilerek ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada tedavi altına alınan şahsın 1.78 promil alkollü olduğu belirlenirken, kaçak alkol içtiğini belirten şahıs travma ünitesinde müşahede altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Köprüde intihara kalkışan şahıs polisler tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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