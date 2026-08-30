Köprüden Çaya Uçan Otomobilde 4 Yaralı - Son Dakika
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Köprüden Çaya Uçan Otomobilde 4 Yaralı

Köprüden Çaya Uçan Otomobilde 4 Yaralı
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Kastamonu İhsangazi'de bir otomobil köprüden çaya uçtu, 4 kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde otomobilin köprüden çaya uçması neticesinde 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesi Araç-İhsangazi karayolu Kuşçular Mahallesi Kırcan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. idaresindeki 06 BD 1565 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde köprüden çaya uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine elen ekipler tarafından çaydaki araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Acil Durum, İhsangazi, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köprüden Çaya Uçan Otomobilde 4 Yaralı - Son Dakika

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