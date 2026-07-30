Köprüden uçan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Köprüden uçan otomobilde 2 kişi yaralandı

Köprüden uçan otomobilde 2 kişi yaralandı
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Muş’ta kontrolden çıkarak Çarçayı üzerindeki köprüden dere yatağına uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Muş'ta kontrolden çıkarak Çarçayı üzerindeki köprüden dere yatağına uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muş merkeze bağlı Dere Mahallesi'nde bulunan Çarçayı üzerindeki köprüde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, köprüden Çarçayına uçtu. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve Muş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar B.Ö. ve K.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Kaza, Muş, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köprüden uçan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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