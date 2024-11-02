Körfez'de Alkollü Sürücü Direğe Çarptı - Son Dakika
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Körfez'de Alkollü Sürücü Direğe Çarptı

Körfez\'de Alkollü Sürücü Direğe Çarptı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alkollü sürücü elektrik direğine çarparak kazaya neden oldu; 2 yaralı.

02.11.2024 01:09
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı cip elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Körfez ilçesinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlana Caddesi üzerinde seyreden Ali Ekin Ö. yönetimindeki 41 ASJ 620 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan cip, orta refüjde bulunan elektrik direğine çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada sürücü A.E.Ö. ve araçta yolcu konumunda bulunan O.B., yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kazada yaralanan vatandaşlar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cip sürücüsünün 1 promilin üzerinde alkollü olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Körfez'de Alkollü Sürücü Direğe Çarptı - Son Dakika

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