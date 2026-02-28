Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapı çalışmasının ardından apartmanın birinci katını su bastı.
Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı İmar Sinan Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sonrası Manolya Sokak'ta bulunan Başaran Apartmanı'nın birinci katındaki daireleri su bastı. Meydana gelen su baskınında evlerin parkeleri yerinden söküldü, duvarlar su çekti, birçok eşya kullanılamaz hale geldi.
Bina yöneticisi Orhan Erbaş, "Alt katlarımız tamamen su altında kaldı. Binanın duvarları su çekti, döşemeler dökülmeye başladıAilelerimiz perişan durumda" diye konuştu. - KOCAELİ
Son Dakika › 3. Sayfa › Körfez'de Altyapı Çalışması Sonrası Su Baskını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?