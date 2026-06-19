Körfez'de Cinsel Taciz İddiası: Sanığa Ev Hapsi - Son Dakika
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Körfez'de Cinsel Taciz İddiası: Sanığa Ev Hapsi

Körfez\'de Cinsel Taciz İddiası: Sanığa Ev Hapsi
19.06.2026 12:54
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İlkokul öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen A.C., ev hapsine alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ilkokul öğrencisi kız çocuklarını takip ederek müstehcen davranışlarda bulunduğu ve teşhircilik yaptığı iddiasıyla 1 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan şüpheliye ev hapsi verildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz nisan ayında Körfez ilçesindeki bir ilkokulda eğitim gören 10 yaşlarındaki 2 kız çocuğunun, okuldan eve dönüş yolunda 48 yaşındaki A.C. tarafından yaklaşık bir hafta boyunca takip edildiği öne sürüldü. Çocukların, şüphelinin okul ve ev çevresinde araçla tur atarak uygunsuz cinsel içerikli davranışlarda bulunduğunu ailelerine anlatması üzerine emniyete şikayette bulunuldu.

İhbar üzerine polis ekipleri, şüpheli A.C.'yi okul çevresinde aracı içerisinde suçüstü yakaladı. Şahsın yakalandığı sırada pantolonunun fermuarının açık olduğu ifade edildi. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serbest bırakıldı

Yaklaşık bir ay cezaevinde kalan sanık A.C., Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesinde 13 Mayıs'ta görülen ilk duruşmada, emniyetteki ve sulh ceza hakimliğindeki itiraflarını baskı altında verdiğini iddia ederek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme, sanığın ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. 11 Haziran'da görülen ikinci duruşmada ise sanığın ev hapsi kaldırılarak, haftada iki gün imza atma ve mağdurların okul ile ev adreslerine yaklaşmama şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmedildi.

Olay yerinde olan mağdur babalarından biri, trafikte kaçmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli A.C.'ye müdahale ederek engel oldu. Yaşanan arbede nedeniyle mağdur babası hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanık hakkında verdiği adli kontrol kararını inceleyerek dosyayı karara bağladı. Yapılan değerlendirmede, sanık hakkında uygulanan mağdurların okul ve evlerine yaklaşmama yönündeki adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı kanaatine varıldı. Mahkeme, dosya kapsamındaki deliller, sanığın ikrar içerikli beyanları, mağdur ifadeleri ve mevcut delil durumu ile birlikte çocuğa karşı cinsel taciz suçunun niteliğini de dikkate aldı.

Ev hapsi verildi

Bu kapsamda, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını kabul eden mahkeme, sanık hakkında daha ağır bir adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Kararla birlikte sanığın "konutu terk etmemek" suretiyle adli kontrol altında tutulmasına hükmedildi. Mahkeme ayrıca, sanığın adli kontrol şartlarına uymaması halinde tutuklama kararı verilebileceği yönünde ihtarat yapılmasına da karar verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Körfez'de Cinsel Taciz İddiası: Sanığa Ev Hapsi - Son Dakika

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