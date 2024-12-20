Körfez'de İşçi 7 Metreden Düştü - Son Dakika
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Körfez'de İşçi 7 Metreden Düştü

Körfez\'de İşçi 7 Metreden Düştü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir işçi, inşaatta düştüğü asansör boşluğunda ağır yaralandı.

20.12.2024 12:56
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ek hastane binası inşaatında çalışan bir işçi, 7 metre yükseklikten asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki Körfez Devlet Hastanesi ek bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi Mustafa A., çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü. Olayı gören Mustafa A'nın arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mustafa A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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