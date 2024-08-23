Körfez'de Viyadükten Kopan Beton Parçası Araçların Arasına Düştü

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde viyadükten kopan büyük beton parçası, seyir halinde olan araçların arasına düştü. Kopan beton parçasını fark eden sürücü ufak bir manevra ile ölümden kıl payı kurtuldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke viyadüğünden kopan beton parça yola düştü. O esnada seyir halinde olan araç sürücüsü, beton parçanın üzerlerine düşmesinden kıl payı kurtuldu. Yukardan beton parçanın koptuğunu fark eden sürücü, ufak bir manevra ile betonun aracın üstüne düşmesinden ve kaza yapmaktan kurtuldu.

O anlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. - KOCAELİ