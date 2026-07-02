Ordu\'da binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Ordu'nun Korgan ilçesinde gece saatlerinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, gece saat 01.00 sıralarında Korgan ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sararken, ihbar üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirilerek söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ORDU