Korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı
ADIYAMAN - Adıyaman'da mezarlık duvarındaki korkuluklara sıkışan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'ndeki eski mezarlık duvarlarındaki korkulukların arasından geçmeye çalışan sokak köpeği, korkulukların arasında sıkıştı. Mahalle sakinleri köpeği çıkartmaya çalıştı ancak başarılı olamayınca çareyi 112 Çağrı Merkezi'nde aramakta buldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye arama kurtarma ekipleri, köpeğin sıkıştığı demirleri hidrolik makas ayırıcı yardımıyla genişleterek köpeği kurtardı.
Korkuluklardan kurtarılan köpek tekrar serbest bırakıldı.
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