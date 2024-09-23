Korkunç Kaza: Karı-koca Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Korkunç Kaza: Karı-koca Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

Sakarya'da zincirleme trafik kazasında alev alan otomobildeki karı-koca hayatını kaybetti.

23.09.2024 03:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Korkunç kazada alev topuna dönen otomobil karı-kocaya mezar oldu

Kadın alev alan otomobilde, adam hastanede yaşamını yitirdi

İki kişiyi hayattan koparan kazanın ilk anları böyle kaydedildi

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında alev alan otomobil karı-kocaya mezar oldu. Yaşlı kadın alev alan otomobilde yanarak, ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan eşi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Korkunç kazanın ardından yaşanan panik ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Sakarya- Bilecik D-650 karayolu Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametinde ilerlemekte olan ve yol yapımı sebebi ile araç kuyruğunun oluştuğu bölgede Salim Kaba idaresindeki 54 RA 250 plakalı otomobil önündeki 03 BB 288 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 03 BB 288 plakalı otomobil de önünde bulunan 06 DBG 559 plakalı araca çarptı. LPG'li olduğu öğrenilen 54 RA 250 plakalı otomobil alev topuna döndü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Feci kazada otomobil sürücüsü Salim Kaba'nın eşi Saadettin Kaba yanarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adamdan acı haber geldi

Ağır yaralanan Salim Kaba, çevredeki vatandaşların yardımı ile alev alan araçtan ağır yaralı olarak çıkarıldı. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Salim Kaba burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karı-kocaya mezar olan otomobilde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karı-kocayı hayattan koparan kazanın ardından yaşananlar kamerada

Öte yandan, Salim ve Saadet çiftini hayattan koparan kazanın ardından aracın alev topunda döndüğü ve çevredeki vatandaşların, yanan otomobile müdahale etmeye çalıştığı anlar da cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Korkunç Kaza: Karı-koca Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Cep Telefonu, Güvenlik, Otomobil, Pamukova, Sakarya, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Korkunç Kaza: Karı-koca Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:22 Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı İçindeki bir cümle hemen göze çarptı Dilan Polat, eşinin cezaevindeyken yazdığı mektubu paylaştı! İçindeki bir cümle hemen göze çarptı
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
20:02 Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi Üniversiteye kayıt yolculuğu ölümle bitti! Araçtan sadece 1 kişi sağ çıkabildi
19:53 Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu Esad’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren tarihi karar Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar
11:13 Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç’u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz
10:54 Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor Ankara bu iddiayı konuşuyor: Tepkiler üzerine geri çekilen yasa düzenlemesi geri dönüyor
10:39 TEM Otoyolu’nda yürüyen kadın ölüme meydan okudu TEM Otoyolu'nda yürüyen kadın ölüme meydan okudu
10:28 Ali Koç ve Acun’a öfke kustu Engin Polat’tan 2 kelimelik derbi yorumu Ali Koç ve Acun'a öfke kustu! Engin Polat'tan 2 kelimelik derbi yorumu
10:12 Benzine okkalı zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak Benzine okkalı zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerinin keyfini kaçıracak
10:05 Esra Erol’da eşinin beddualarıyla gündeme gelmişti: Veysel sokak ortasında ölü bulundu Esra Erol'da eşinin beddualarıyla gündeme gelmişti: Veysel sokak ortasında ölü bulundu
09:28 Adana’da sokaklar göle döndü Vatandaşlar kayıkla gezdi Adana'da sokaklar göle döndü! Vatandaşlar kayıkla gezdi
09:27 Kerem Aktürkoğlu’ndan Mert Hakan’a olay gönderme Kerem Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan'a olay gönderme
09:20 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde 27 yerinden bıçaklanmıştı: Acılı kadın adaleti bekliyor 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde 27 yerinden bıçaklanmıştı: Acılı kadın adaleti bekliyor
09:13 Küresel kriz onları da vurdu Alman otomotiv devi resmen iflas etti Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
08:59 AJet kötü başladı 3 ayda tam 12 bin adet şikayet başvurusu yapıldı AJet kötü başladı! 3 ayda tam 12 bin adet şikayet başvurusu yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 04:16:01. #1.11#
SON DAKİKA: Korkunç Kaza: Karı-koca Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement