Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Antalya Caddesi Yenimahalle Yeşilcamii yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli istikametinden Antalya istikametine giden Ahmet han T. (20) idaresindeki 07 BUG 556 plakalı motosiklet, Ahmet S. (65) idaresindeki 07 BFG 137 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Korkuteli Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kazada otomobil sürücüsü Ramazan S. Polis ekipleri tarafından ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Korkuteli'nde Trafik Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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