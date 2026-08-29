Korkuteli'nde Trafik Kazası: 1 Ölü
Korkuteli Fethiye karayolunda meydana gelen kazada kamyon devrildi, sürücü hayatını kaybetti.
Korkuteli Fethiye karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Korkuteli Fethiye yolu Küçüklü Mahallesinde devam eden yol yapım çalışmasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bayburt Grup yol yapım şantiyesinde çalışan Şahali Yetkin (57) idaresindeki 06 FYA 343 kamyon devrildi. Kazada kamyonun altında kalan sürücü Şahali Yetgin hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
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