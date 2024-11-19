Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada, 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Köşk İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen faaliyette; "Gece Vakti, Yol Kesmek Suretiyle Yada Konut veya İşyerinde Yağma" suçundan aranan ve (9) yıl (2) ay kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü (İ.Ç) isimli şahıs Köşk ilçesi Kızılcaköy Mahallesinde yapılan araştırma sonucu yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Köşk'te 9 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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