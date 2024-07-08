KOSKEM, 14 günde 255 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı - Son Dakika
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KOSKEM, 14 günde 255 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı

KOSKEM, 14 günde 255 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı

Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, 14 günde boğulma tehlikesi geçiren 255 kişiyi hayata döndürdü. KOSKEM, yaz sezonunda şimdiye kadar 607 kişiyi kurtardı.

08.07.2024 12:16  Güncelleme: 12:17
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Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, 14 günde boğulma tehlikesi geçiren 255 kişiyi hayata döndürdü.

Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, 24 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında boğulma tehlikesi geçiren 255 kişiyi hayata döndürdü. Aynı günlerde 56 kişiye ambulans birimince sağlık hizmeti verilirken KOSKEM, yaz döneminde şimdiye kadar 607 kişiyi kurtardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), yaz sezonu boyunca sahillerde görev yapmaya devam ediyor. Cankurtaranlar, Kandıra ve Marmara'da serinlemek için denize giren vatandaşların can güvenliğini önlemede haftanın 7 günü hizmet veriyor. Sahillerde görev yapan cankurtaranlar, sezon boyunca İzmit Körfezi'nde Karamürsel Altınkemer, Ereğli Kumyalı, Darıca Sahili, Bayramoğlu Halk Plajı ve Kadınlar Plajı ile Kandıra'da Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Miço Koyu ve Cebeci halk plajları dahil olmak üzere 13 sahilde haftanın 7 günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. KOSKEM ekipleri, vatandaşların can güvenliği için cankurtaran hizmeti verilen sahillerde denize girilmesi gerektiğini altını çizdi. Deniz sezonu, 15 Eylül'de sona erecek.

KOSKEM ekibi, 2023 sezonunda 13 bölgede 265 kişilik ekiple 2 bin 197 kişinin hayata yeniden tutunmasını sağlamıştı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Güvenlik, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa KOSKEM, 14 günde 255 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı - Son Dakika

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